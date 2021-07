Borgo a Mozzano



Bando rigenerazione urbana: la minoranza interpella il sindaco

giovedì, 1 luglio 2021, 09:31

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano in quota "Lega Salvini Premier", sempre molto attenta al territorio, questa mattina ha depositato, insieme al gruppo in opposizione di cui fa parte, un'interpellanza con risposta scritta riguardo all' adesione del bando per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana per i piccoli comuni.



"La rigenerazione urbana - esordisce Bertieri - è un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano e il suo processo, avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale con la creazione anche di aree verdi pubbliche. A tale bando possono aderire i comuni con meno di 15 mila abitanti e quindi anche Borgo a Mozzano. Il suo scopo è quello diretto alla riorganizzazione e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente degli spazi pubblici, delle aree urbane degradate, del recupero o del potenziamento delle opere di urbanizzazione, dei servizi e del verde urbano. Le amministrazioni interessate hanno tempo fino al mese di settembre per presentare i propri progetti definitivi e il contributo potrà essere utilizzato per un solo intervento".

"Sembra inoltre - aggiunge il consigliere - che il bando preveda che i comuni possono utilizzare questi fondi anche per il verde pubblico, per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale o ambientale con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, educativi, didattici e per la promozione delle attività anche sportive".



"Per questo - conclude Bertieri - chiedo all'amministrazione se è sua intenzione aderire a tale bando (per assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15mila abitanti) e nel caso decida di aderirvi, quale è il progetto in cui intende investire. Sarebbe bello, se vi fosse la possibilità di utilizzare tale finanziamento, per la realizzazione di parchi giochi in quelle frazioni dove manca e che i cittadini aspettano da anni. Sono dell'idea che un luogo valorizzato, accogliente e inclusivo offre migliore occasioni di socialità e tra i diritti riconosciuti ai bambini o ai ragazzi, quello al gioco e al tempo libero è certamente uno dei più qualificanti, perché non è questione solo di vivere in un ambiente salutare ma, di poter svolgere in piena libertà una delle attività più importanti per la crescita e lo sviluppo che è il gioco".