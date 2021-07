Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: due nuovi presidi sanitari sul territorio

sabato, 24 luglio 2021, 12:25

Due nuovi presidi sanitari sul territorio: saranno realizzati a Diecimo e a Valdottavo. Ad annunciarlo è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Sono infatti iniziati i lavori per la nuova struttura polifunzionale di Diecimo: il primo lotto prevede una sala per le associazioni del territorio e per i residenti della frazione, mentre con il secondo lotto saranno realizzati ambulatori medici. "Come amministrazione comunale uno degli obiettivi che ci siamo prefissati, anche in risposta alle necessità che la pandemia ha evidenziato in tutta la sua drammaticità – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti – è di creare una sanità diffusa su tutto il nostro territorio, con presidi socio-sanitari che siano in grado anche di supportare l'attività delle associazioni di volontariato, a partire proprio dalla Misericordia. Le strutture di Diecimo e di Valdottavo saranno un riferimento la comunità, sia come punto di aggregazione ma soprattutto come punto medico e di assistenza sanitaria e sociale ai cittadini, in cui sarà possibile effettuare analisi di base e ricevere la prima assistenza. Questo intervento è stato possibile con un investimento di 400 mila euro, finanziato in parte dal Comune di Borgo a Mozzano e in parte con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Grazie a questa erogazione saremo in grado di terminare le opere entro la fine del nostro mandato".

Oltre alla frazione di Diecimo, anche Valdottavo sarà dotata di una struttura polifunzionale, con ambulatori per i medici di base e presidio di primo soccorso, a servizio dei residenti: con questa operazione il Comune di Borgo a Mozzano sarà in grado di alleggerire il carico dei distretti limitrofi di Lucca e Pescaglia, in un momento cruciale come quello dovuto all'emergenza da Covid-19. I residenti di Borgo a Mozzano e quelli dei comuni confinanti avranno, così, garantito un servizio sanitario efficiente e più vicino, capace di rispondere alle varie necessità.