Borgo a Mozzano: settimana ricca di appuntamenti musicali

lunedì, 12 luglio 2021, 15:36

Si terrà domani sera, alle ore 21.15, presso la Chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano il terzo concerto della rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”

lunedì, 12 luglio 2021, 15:27

E' quanto denunciano Elisa Montemagni, capogruppo in regione della "Lega Salvini Premier", e Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano

venerdì, 9 luglio 2021, 13:47

Confermati i maxischermi nel capoluogo garfagnino e Ghivizzano; maxischermo anche a Pieve Fosciana organizzato dalla locale Asd nell’ambito della sagra “Griglie in festa”. Scelta controcorrente, invece, da parte del sindaco di Borgo a Mozzano

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:42

Nuovo appuntamento con Borgo è Bellezza: giovedì 8 luglio sarà la volta di San Graziano (frazione di Tempagnano di Valdottavo), con la serata "Della neve e altre storie", dedicata alle "fole" (favole) e alle leggende della tradizione locale. Uno spettacolo unico, in cui si fondono storia e teatro

lunedì, 5 luglio 2021, 21:36

Per accedere alla cifra messa a disposizione dall'amministrazione, l'Isee non deve superare i 15 mila euro e non si deve disporre di depositi bancari o postali superiori a 5 mila euro. I nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 30% complessivo avranno la priorità

domenica, 4 luglio 2021, 12:13

Altro successo per il territorio di Borgo a Mozzano. Questa volta il Ponte del Diavolo è diventato meta della BMW sigla che evoca il piacere della guida