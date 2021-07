'Borgo è Bellezza' fa tappa a Tempagnano di Valdottavo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 5 luglio 2021, 21:36

Per accedere alla cifra messa a disposizione dall'amministrazione, l'Isee non deve superare i 15 mila euro e non si deve disporre di depositi bancari o postali superiori a 5 mila euro. I nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 30% complessivo avranno la priorità

domenica, 4 luglio 2021, 12:13

Altro successo per il territorio di Borgo a Mozzano. Questa volta il Ponte del Diavolo è diventato meta della BMW sigla che evoca il piacere della guida

sabato, 3 luglio 2021, 11:43

Una nuova sede per il Museo della Memoria di Borgo a Mozzano. I locali sono stati inaugurati questa mattina, sabato 3 luglio

venerdì, 2 luglio 2021, 14:36

Si amplia il calendario del Teatro di Verzura: Patrizio Andreuccetti, Damiano Carrara e Sara Segantin si aggiungono alla lista degli ospiti che animano l'estate di Borgo a Mozzano

giovedì, 1 luglio 2021, 09:31

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano in quota "Lega Salvini Premier", sempre molto attenta al territorio, questa mattina ha depositato, insieme al gruppo in opposizione di cui fa parte, un'interpellanza con risposta scritta riguardo all' adesione del bando per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana per...

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:35

Con l’estate la Misericordia di Borgo a Mozzano non va in ferie ma prosegue, e rinnova, l’impegno al fianco delle famiglie che hanno in carico persone disabili