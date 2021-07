Borgo a Mozzano



Cade in moto sulla Lodovica e finisce in ospedale

venerdì, 23 luglio 2021, 22:13

di simone pierotti

Ancora un incidente sulla S.P. 20 Strada Ludovica nel territorio di Borgo a Mozzano, ancora protagonista una moto, per fortuna senza gravi conseguenze. Un uomo, attorno alle 20, stava percorrendo la strada all’altezza del Ponte del Diavolo in direzione Gioviano quando ha perso il controllo del proprio mezzo finendo a terra.



Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul luogo l’autoambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano. L’uomo, rimasto ferito con conseguenze da valutare, è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Luca di Lucca.