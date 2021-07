Borgo a Mozzano



Frana sul Brennero, Lega: "Situazione insostenibile"

lunedì, 12 luglio 2021, 15:27

"Una situazione insostenibile". Così esordiscono Elisa Montemagni, capogruppo in regione della "Lega Salvini Premier", e Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano.



"È da dicembre che, a causa prima del cedimento e poi della frana, la strada del Brennero SS12 sta creando forti disagi ai cittadini. Ma ora - incalzano Montemagni e Bertieri -, con la sospensione dei lavori dai primi di giugno e la presenza di due semafori poco distanti, la situazione è diventata ulteriormente caotica. Specialmente il fine settimana si formano lunghe code di quasi di due chilometri di macchine, precisamente in prossimità del Ponte del Diavolo. Disagi che ormai vanno avanti da sei mesi, con i cittadini che chiedono di trovare presto una soluzione".



"La stagione estiva - affermano le due - è iniziata da 20 giorni, ma già sta creando difficoltà sopratutto per gli abitanti in prossimità dei semafori, per le attività locali e per i turisti che, fortunatamente in molti, vengono a visitare il territorio transitando proprio in quel tratto, arteria importante di comunicazione per la Mediavalle, per la Garfagnana e per le Montagne Pistoiesi".



"Chiediamo - sottolineano le due esponenti del partito di Matteo Salvini- delucidazioni precise specialmente sul perché il cantiere non sta procedendo con i lavori? Bene la messa in sicurezza del versante, ma la mancanza del completamento dell'intervento sta sacrificando anche coloro che preferiscono scegliere una visita fuori porta per il loro fine settimana. Le promesse fatte, inoltre, erano ben diverse. A dicembre 2020 pubblicamente fu affermato che gli interventi sarebbero consistiti, in particolare modo, nella ricostruzione del corpo stradale e del muro di contenimento, ma che in poco tempo il tutto si sarebbe risolto permettendo alla strada di ritornare a doppio senso. Senza dimenticarci che adiacente il bivio di Corsagna, poco lontano dal cantiere in questione, vi é un analoga situazione, dove l'erosione da parte del fiume ha colpito l'argine stradale creando lo smottamento di metà carreggiata per un lungo tratto e, inoltre, in loco vi é un semaforo ormai permanente, lì presente da diversi anni che fa parte dell'arredo urbano".



"A nostro avviso - concludono - la fine dei lavori al Ponte del Diavolo, dovevano avvenire prima del periodo di vacanze poiché, dopo un periodo di crisi causato dal covid le persone hanno sempre piu esigenza di uscire all'aria aperta anche per una semplice passeggiata".