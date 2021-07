Borgo a Mozzano



Il chitarrista Alessandro Deiana protagonista degli “Incontri Musicali”

lunedì, 12 luglio 2021, 15:36

Si terrà domani sera, alle ore 21.15, presso la Chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano il terzo concerto della rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”.



Protagonista il chitarrista Alessandro Deiana che presenterà al pubblico musiche di J. S. Bach e J. K. Mertz.



Deiana inizia giovanissimo lo studio della chitarra classica sotto la guida del M° Armando Marrosu. Dopo il diploma segue i corsi del compianto M° Alberto Ponce perfezionandosi all'École Normale de Musique di Parigi dove ottiene il diploma nel 2002. Ha tenuto concerti per importanti enti e associazioni in Italia e all'estero esibendosi inoltre da solista in concerti per chitarra e orchestra (Mainzer Kammerorchester di Mainz, Orquestre Symphonique del Théâtre Saint-Michel di Bruxelles, Orchestra da Camera di Francoforte, Orchestra Incontri Musicali di Cagliari, Orchestra Ellipsis e altre).



Ha effettuato incisioni discografiche (Bongiovanni, KNS Classical, Iskeliu), radiofoniche e televisive in Italia e all'estero. Nel giugno 2020 è stato pubblicato dalla Da Vinci Publishing di Osaka (Giappone) un CD monografico sul compositore Johann Kaspar Mertz.



La serata verrà aperta dall’esibizione di alcuni allievi dei corsi di chitarra delle Scuola Civiche di Musica di Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Barga e Accademia Musicale “Strata” di Pisa. Saranno inoltre esposti alcuni strumenti del liutaio Marco Lugliani che potranno essere provati prima o dopo il concerto.



L'ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19. È consigliata la prenotazione.