Inaugurato il nuovo Museo della Memoria di Borgo a Mozzano

venerdì, 2 luglio 2021, 14:36

Si amplia il calendario del Teatro di Verzura: Patrizio Andreuccetti, Damiano Carrara e Sara Segantin si aggiungono alla lista degli ospiti che animano l'estate di Borgo a Mozzano

giovedì, 1 luglio 2021, 09:31

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano in quota "Lega Salvini Premier", sempre molto attenta al territorio, questa mattina ha depositato, insieme al gruppo in opposizione di cui fa parte, un'interpellanza con risposta scritta riguardo all' adesione del bando per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana per...

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:35

Con l’estate la Misericordia di Borgo a Mozzano non va in ferie ma prosegue, e rinnova, l’impegno al fianco delle famiglie che hanno in carico persone disabili

mercoledì, 30 giugno 2021, 09:08

“Mirrors” è il titolo del nuovo disco del Duo Atzori-Brunini pubblicato dall’etichetta EMA Vinci records – L&C. L’album sarà presentato con un concerto il 1° luglio, alle ore 21.15, presso la Chiesa della Rocca per la rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”

martedì, 29 giugno 2021, 13:36

In provincia di Lucca oggi (29 luglio) si registrano solo due nuovi casi di contagio da Covid-19: uno a Viareggio e uno a Borgo a Mozzano

martedì, 29 giugno 2021, 11:09

Il comune di Borgo a Mozzano potrà ricevere le domande dei cittadini, che dovranno pervenire entro le 12 del 14 luglio, per poi inoltrarle all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Servizi Sociali zona Valle del Serchio che provvederà ad erogare la quota assegnata