Borgo a Mozzano



Le telecamere di Rai 1 a Borgo a Mozzano

sabato, 17 luglio 2021, 13:59

Le telecamere di Rai 1 approdano a Borgo a Mozzano per raccontare la Via Matildica e la Via del Volto Santo. Il servizio, realizzato tra Rocca, Cerreto e Borgo capoluogo, andrà in onda nel programma "A sua immagine", in onda domani, domenica 18, alle 10.30 sulla prima rete. Lo storico itinerario della via Matildica e del Volto Santo riscopre i territori di Matilde di Canossa e collega la città di Mantova a Lucca: è lungo 285 chilometri e attraversa, in 11 tappe, il territorio di tre regioni italiane (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana). Ed è proprio la decima tappa del Cammino che è stata scelta dalla Rai per raccontare questo imponente percorso storico-turistico e culturale, che sempre più sta richiamando attenzione e interesse.

"La Via Matildica e del Volto Santo – spiega Simona Girelli, consigliera comunale con delega al turismo e agli eventi – ha una valenza molto grande da un punto di vista storico. Come amministrazione abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione di tutto il territorio, partendo proprio da questo cammino così importante".

Una tappa ricca di scorci e monumenti di rara bellezza. Così a Rocca, frazione di Borgo a Mozzano, rimasta intatta nell'antico fascino composto da lastricati in pietra, portali e panorami mozzafiato: qui è possibile ammirare l'antica Chiesa di Santa Maria, che, al suo interno, custodisce la copia autenticata della Sacra Sindone di Torino. Ed è proprio qui che opera il Comitato paesano, che con amore cura il territorio e l'accoglienza dei pellegrini.



La sosta alla Pieve di Solazzo (Pieve di Cerreto) è doverosa, per la testimonianza del passaggio della Contessa. Successivamente si scende all'interno della frazione di Cerreto per arrivare a Borgo a Mozzano, alla Chiesa di San Iacopo, con una piccola deviazione e visita al monumento-simbolo di Matilde di Canossa, il Ponte della Maddalena (detto del Diavolo). Si prosegue, quindi, per Diecimo, alla Pieve di Santa Maria Assunta e di San Martino in Greppo per chi volesse sostare all'Antico Convento di San Francesco Hospitale Pellegrini. E ancora a Domazzano, dove, dopo aver visitato la Pieve di San Donato, si lascia il comune di Borgo a Mozzano per entrare nel comune di Lucca, arrivando così al Duomo di San Martino e al Volto Santo.