Borgo a Mozzano



L’Officina della Solidarietà della Misericordia organizza laboratori estivi: come aderire

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:35

Con l’estate la Misericordia di Borgo a Mozzano non va in ferie ma prosegue, e rinnova, l’impegno al fianco delle famiglie che hanno in carico persone disabili. Alle varie e attività a sostegno dell’inclusione lavorativa, si sono aggiunti i laboratori organizzati nell’ambito de “L’Officina della Solidarietà”, ospitati presso l’antica foresteria, recentemente inaugurata, all’interno del chiostro del Convento di San Francesco.

Per la stagione estiva, a partire dal 1° e fino al 30 luglio (con eventuale prosecuzione ad agosto) la Misericordia propone laboratori quotidiani rivolti a ragazzi/e e giovani adulti con disabilità o in condizione di disagio sociale, allo scopo di facilitare la socializzazione, l’inclusione, rafforzare le autonomie personali e trasmettere nozioni di agricoltura e artigianato.

Gli ambiti di azione dei laboratori sono molteplici: integrazione sociale, potenziamento e autonomia personale attraverso attività di vita quotidiana (igiene personale, uso del denaro, alimentazione, ecc), attività ludico ricreative come pittura, disegno, musica, laboratori creativi e manuali (creta e legno), agricoltura sociale e cura degli animali.

L’Officina della Solidarietà, che prende il via il 1° luglio, è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8:30 – 17:00, con il pasto incluso. Le attività saranno garantite con un minimo di utenti al giorno. Il periodo minimo di adesione è di una settimana, con i seguenti costi:

8:30 – 12 (senza pasto) €40 a settimana

12 – 17 (pasto incluso) €50 a settimana

8:30 – 17 (pasto incluso) €60 a settimana

L’Officina della Solidarietà si avvale di un educatore supportato da volontari di servizio civile e volontari dell’associazione. Non è prevista assistenza alla persona: gli utenti che necessitano di cura della persona e igiene dovranno partecipare con personale di assistenza a proprio carico.

Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare la Misericordia (info@misericordiaborgo.org) – 0583/8073214 - 345/6444811 Lucia Tei.