Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Poste, Andreuccetti scrive al prefetto dopo oltre un anno di disservizio"

mercoledì, 28 luglio 2021, 16:30

Anche i consiglieri in opposizione a Borgo a Mozzano, Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, tornano, a distanza di pochi giorni pochi giorni, ad affrontare la questione "Poste".



"Da un loro post di questa mattina - esordiscono - si legge infatti che, sebbene abbiano portato diverse volte all'attenzione di chi di dovere la situazione, è servito oltre un anno di disservizio per far sì che il primo cittadino si decidesse a scrivere al prefetto".

"Apprendiamo questa mattina - scrivono i consiglieri - l'intenzione del sindaco di volere scrivere al prefetto per quanto riguarda la situazione Poste che da oltre un anno sta creando disagi ai cittadini. Non capiamo però una cosa: perché ci sono voluti ben oltre 15 mesi, dato che è da marzo 2020 che evidenziamo come gruppo il problema anche nelle sedi opportune, sia per la Posta di Valdottavo che di Diecimo. Non dimentichiamoci infatti che pure quest'ultima sta "soffrendo" un disservizio".

"Comunque - concludono -, meglio che niente; anche se speriamo che nel caso si dovessero presentare in generale nuovi disagi, la via della soluzione intrapresa sia quella della celerità".