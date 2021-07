Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Poste, problema sollevato da marzo 2020"

sabato, 24 luglio 2021, 08:21

I consiglieri di minoranza del gruppo 'Orgoglio Comune' a Borgo a Mozzano, Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, intervengono sul tema delle poste.



"Ci fa piacere che il primo cittadino, ma non solo - esordisce il gruppo -, abbia sollevato la questione delle "Poste" poiché, come gruppo di opposizione, noi di 'Orgoglio Comune' è da marzo del 2020 che affrontiamo la tematica e non solo a livello social, ma anche e soprattutto attraverso le sedi istituzionali opportune".



"In particolare modo - sottolineano i consiglieri - ci siamo occupati del problema degli orari che già un anno fa stavano creando molti disagi. Ad agosto dello stesso anno, inoltre, molti cittadini ci avevano segnalato dei disagi all'utenza per l'apertura a giorni alterni dello sportello postale. Disagi come la formazione di file con lunghe code che costringevano gli utenti ad aspettare fuori per molto tempo prima di poter svolgere una qualsivoglia operazione e la conseguente difficoltà di mantenere le distanze interpersonali".



"A dicembre 2020 - proseguono abbiamo posto nuovamente la questione all'attenzione dell'amministrazione con l'impegno di confrontarsi con l'ente poiché era stata sollevata l'ipotesi di una probabile chiusura per quella di Diecimo. Infine, nel gennaio del 2021, siamo tornati ad affrontare ancora la tematica perché, anche se la struttura non ha chiuso, il servizio è stato previsto solo per tre giorni a settimana e quindi stavano continuando ad esserci forti problematiche all'interno di una vasta area di abitanti".



"Ad oggi però - incalzano i consiglieri - la situazione non è molto diversa da un anno fa, anzi, le "Le Poste" hanno continuato a ridurre gli orari di ufficio sia a Diecimo che a Valdottavo nei mesi estivi di luglio e di agosto e anche se la questione è stata affrontata più volte in consiglio comunale il primo cittadino si è limitato solo a impegnarsi per far riprendere l'orario normale da settembre. Noi crediamo che sia giunto il momento di risolvere il tutto in maniera defintiiva e celermente nei fatti. Capiamo che forse la riduzione degli orari di apertura al pubblico è stata determinata dall'emergenza sanitaria durante il lockdown ma, ad oggi, sembra più una scelta aziendale cosa che i cittadini e noi non giustifichiamo. Molte persone, infatti, ci hanno fatto notare che il problema non è solo di coloro che usufruiscono spesso dei servizi, ma anche dei tanti utenti che devono raggiungere l'ufficio postale per effettuare spedizioni, ritirare la corrispondenza, effettuare dei pagamenti o dei versamenti e svolgere tutti i servizi offerti. Crediamo, inoltre, che i comuni della Mediavalle e Garfagnana dove è presente tale problematica, debbano intervenire e collaborare con l'ente per cercare di garantire un'apertura in più sperando che questo disservizio sia presto risolto".



"Inoltre - concludono Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi - invitiamo la cittadinanza a partecipare ai consigli comunali per essere sempre aggiornata sulle tematiche da noi affrontate più volte, accompagnate da proposte e soluzioni".