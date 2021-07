Borgo a Mozzano



Proseguono gli appuntamenti del Verzura

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:15

Venerdì 30 luglio, alle 21, Marco Pardini torna sul palco del Verzura con il suo ultimo libro "Erbario poetico" (Maria Pacini Fazzi), insieme a Rosita Biagini, guida ambientale e guida del Parco delle Apuane. Pardini, etnobotanico, presenterà il nuovo romanzo erboristico, che racconta le storie che l'autore ha scoperto e ritrovato, passeggiando tra la natura e i paesi del territorio.

L'incontro sarà inoltre l'occasione per una riflessione sul futuro e sulle buone pratiche da promuovere per la salvaguardia dell'ambiente e per contrastare l'emergenza climatica.

Martedì 3 agosto protagonista del Verzura sarà la musica. Alle 21, Alessandro Finazzo, in arte Finaz, co-fondatore della Bandabardò, sarà intervistato da Mirco Roppolo, storico dj di Controradio, Radio Studio X e Radio 3 Network. A seguire, Finaz ricorderà il frontman della bandarbardò Enrico "Erriquez" Greppi, scomparso nel febbraio scorso, con una serata musicale eclettica tra vecchi brani della band e il suo nuovo lavoro solista. In apertura Andrea Brunini, il giovane cantautore barghigiano attualmente in tournée con Finaz.

Le due serate sono ad ingresso gratuito: per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online sul sito www.teatrodiverzura.it o attraverso il numero WhatsApp 333.4922193.

Entrambi gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19.