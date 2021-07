Borgo a Mozzano



Si svuota l'invaso di Borgo a Mozzano. Andreuccetti: "Opera importante"

venerdì, 16 luglio 2021, 15:09

Svuotamento della diga di Borgo a Mozzano: le operazioni, condotte da Enel Green Power, gestore dell'invaso, inizieranno lunedì 19 luglio. Un atto necessario per svolgere le dovute manutenzioni finalizzate all'esercizio in sicurezza dell'impianto e al mantenimento della sua funzionalità. Sono inoltre previsti alcuni lavori sulle paratoie dell'opera di presa.

"Lo svuotamento della diga di Borgo a Mozzano – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti – è un'opera importante per garantire la sicurezza dell'impianto e del territorio e non comporterà alcun disagio significativo ai cittadini. Sono previste attività di salvaguardia della fauna ittica, di monitoraggio ecologico e delle acque per limitare l'impatto ambientale dell'intervento".

Questo intervento è propedeutico a quello che riguarderà l'impianto di Vinchiana: lo svaso di Borgo a Mozzano, infatti, metterà fuori servizio la galleria di derivazione verso il bacino di Vinchiana, per consentire, in questo modo, i successivi lavori approvati dalla Regione Toscana.

Sono state previste anche opere di manutenzione ordinaria, che proseguiranno fino a tutto il mese di settembre.