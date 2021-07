Borgo a Mozzano



Valdottavo come… Barcellona con le aree pedonali multicolor: i cittadini si dividono

sabato, 31 luglio 2021, 15:05

di simone pierotti

Una o più pennellate di colore a Valdottavo per realizzare le nuove aree pedonali nel centro del paese, nei pressi del parcheggio. Un vero e proprio esperimento realizzato nella fase di rifacimento delle strisce pedonali dopo l’asfaltatura: al contempo è stato aggiunto un rettangolo multicolore per creare un’area pedonale dove saranno messi degli arredi.

L’assessore Alessandro Profetti ha spiegato il progetto, anzi l’idea, che lui ha definito “urbanismo tattico”: “Non ci siamo inventati nulla, abbiamo preso spunto da città come Milano, Barcellona, Santiago del Cile ed altre. Le strisce pedonali c’erano già, noi le abbiamo rifatte dopo l’asfaltatura. Abbiamo voluto usare colori e disegni tipici del Carnevale perché in quella piazza si svolge il Carnevale nel mese di febbraio”.

Per l’amministrazione si tratta di una prova e, tramite le pagine social, viene chiesto un parere ai cittadini per estendere tale stile anche in altre zone di parcheggio o crocevia e frazioni. La replica dei cittadini non si è fatta attendere: solamente le foto postate dall’assessore Profetti hanno visto quasi 300 commenti! Diversi i contrari o coloro che la buttano sull’ironia ma sono molti anche coloro che apprezzano la novità.