Bertieri: "Messa in sicurezza delle piante e tutela dell'incolumità dei cittadini"

mercoledì, 18 agosto 2021, 10:38

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo in opposizione "Orgoglio Comune", torna nuovamente ad affrontare il delicato tema della manutenzione.



Il consigliere eletto esordisce affermando che "molte sono le segnalazioni che in questi giorni le sono sopraggiunte dai cittadini preoccupati per la presenza di siepi, di arbusti e di piante ad alto fusto che in prossimità del confine stradale, protendono rami sporgenti sulle carreggiate, creando ostacolo alla viabilità o costituendo un pericolo per la circolazione e per l'incolumità degli utenti".



"È una situazione molto presente sul territorio comunale ma non solo - spiega Bertieri - anche in Mediavalle. Nonostante però vi siano chiare normative,ordinanze e regolamenti di polizia urbana (che stabiliscono come le piante non devono sporgere dai giardini, sia pubblici che privati, sulle pubbliche vie con "obblighi" previsti dalla legge al fine di garantire la corretta e la sicura fruibilità delle strada da parte dei cittadini evitando così problemi alla circolazione o al transito dei pedoni sui marciapiedi) ad oggi pochi sono gli interventi effettuati. Inoltre, in caso di pioggia, i residui di rami o di foglie rischiano di intasare i tombini o le cunette adibite per lo scolo dell'acqua piovana, provocando allagamenti e disagi vari".



"A mio parere - prosegue Bertieri - serve una messa in atto di un piano concreto di manutenzione straordinaria che si converti in ordinaria per la potatura degli alberi nel rispetto del decoro urbano, in grado di ridimensionare la vegetazione cresciuta in modo incontrollato come nel caso in Via della Repubblica a Borgo a Mozzano, in via San Giovanni Leonardi e in via del Santo a Diecimo e in altre frazioni".



"È opportuno - conclude - che periodicamente sia effettuata una corretta manutenzione delle siepi e delle piante, controllando che la segnaletica stradale (se presente) sia sempre ben visibile e che la strada, il marciapiede, la piazza o qualsiasi altra zona pubblica o aperta al pubblico passaggio, possa essere utilizzata da tutti senza intralci o pericoli".