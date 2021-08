Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Mettere in sicurezza palazzo in via delle Logge"

lunedì, 9 agosto 2021, 08:36

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", molto attenta al territorio, evidenzia una problematica che da alcuni mesi pone all'attenzione a chi di dovere.



"Sono ben quattro mesi che espongo - esordisce il consigliere - una situazione che potrebbe compromettere la pubblica sicurezza intesa comunemente come il complesso dei compiti attribuiti alle autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Essa è richiamata anche dalla Costituzione, fonte fondamentale del nostro ordinamento, che fa riferimento ad essa diverse volte: all'interno della Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) e all'interno della Parte II (Ordinamento della Repubblica)".



"Appellandoci quindi a tale principio - spiega -, cioè al bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato nel caso dei reati specificatamente indicati agli artt. 422-452 e in particolar modo al dispositivo dell'articolo 434 del codice penale (chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità) abbiamo chiesto, durante il consiglio comunale del 31 luglio, una maggiore attenzione accompagnata da un intervento di messa in sicurezza per la situazione presente ed evidenziata a seguito di un sopralluogo svolto il 24 marzo scorso in via delle "Logge" Borgo a Mozzano, attraverso il quale si è osservato che il palazzo, oggetto nelle foto allegate, presenta lesioni che potrebbero mettere in discussione la sicurezza dei cittadini nel tratto pubblico sottostante ad esso. Inoltre, una situazione analoga (che potrebbe compromettere la sicurezza delle persone) pare sia nei parcheggi dei Macelli e in quello di Diecimo adiacente via del Santo e Via del Forno. Purtroppo sembrano esserci varie realtà molto simili a queste sul territorio della Mediavalle. Diversi cittadini infatti ci hanno scritto per evidenziarci il problema".



"Spero veramente che vi siano degli interventi - conclude -, sopratutto se ci sono state delle segnalazioni che non possono essere ignorate poiché come prevedono anche gli articoli e 2051 e 2053 del Codice Civile i proprietari di un edificio, o gli aventi titolo, hanno la responsabilità in ordine alla custodia delle cose nonché ai danni cagionati dalla loro rovina".