Borgo a Mozzano



'Borgo è Bellezza' arriva ad Oneta: appuntamento giovedì

martedì, 17 agosto 2021, 15:23

Quinto appuntamento con Borgo è Bellezza, la rassegna itinerante organizzata dal comune di Borgo a Mozzano alla scoperta delle meraviglie e delle storie nascoste del territorio.



Giovedì 19 agosto, alle 21, Borgo è Bellezza approda ad Oneta, in piazza Caduti della Meloria. La piccola frazione del comune ha mantenuto inalterati tutti i valori delle piccole comunità: un comitato paesano molto attivo, un borgo intatto, la chiesa di Sant'Ilario che svetta sulle case.



La serata, dal titolo "Storie e misteri di Santa Cristina", è stata curata da Nicola Pardini e Isaia Bertolacci, supportati da Luciano Pieri, grande conoscitore della storia della santa, e sarà presentata da Lucrezia Piacentini. Tra musica e spettacolo, sul palco prenderanno vite le tante leggende legate al paese di Oneta e a Santa Cristina alla quale è dedicato il piccolo oratorio nel bosco, poco distante dalla frazione. Al termine dello spettacolo, sarà proprio Luciano Pieri ad accompagnare il pubblico alla visita guidata alla chiesa di Sant'Ilario e al paese. Come sempre, la serata è organizzata con il coordinamento di Simona Girelli e la direzione artistica di Stefano Nannizzi.



La serata è a ingresso gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid 19. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando all'Ufficio Cultura del Comune di Borgo a Mozzano al numero 0583.82041.