Borgo a Mozzano



'Borgo è Bellezza': per l'ultima serata il sindaco Andreuccetti racconta gli anni '90

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:14

Ultima serata per Borgo è Bellezza, la rassegna itinerante, giunta alla sesta edizione, che rivela le storie e le meraviglie del territorio borghigiano. Come da tradizione, l'evento conclusivo, fissato per venerdì 27 agosto alle 21, si terrà a Valdottavo, in piazza Tricolore, e sarà affidato al sindaco Patrizio Andreuccetti, nella veste di storico.



"1990-1999 Cronache di un fine millennio": questo il titolo della serata che, partendo dalla caduta del Muro di Berlino e dell'Urss, compirà un viaggio attraverso l'ultimo decennio del Novecento. Un decennio carico di avvenimenti, di trasformazioni sociali, culturali e politiche: Italia 90, il mondiale, Tangentopoli, la caduta della Prima Repubblica, poi Mani Pulite, Berlusconi, i gruppi musicali che hanno segnato intere generazioni, il cinema. Uno sguardo all'indietro, dunque, sugli anni che hanno gettato le basi della nostra contemporaneità.



La serata, realizzata con il coordinamento di Simona Girelli e con la direzione artistica di Stefano Nannizzi, sarà come sempre ad ingresso gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid 19. Per prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Borgo a Mozzano, 0583.82041; 3939925257.