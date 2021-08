Borgo a Mozzano



Federica Cappelletti a Borgo a Mozzano: dal Parisotto al Verzura

martedì, 24 agosto 2021, 14:21

Continua il successo per il Teatro di Verzura che ieri, lunedì 23 agosto, ha accolto Federica Cappelletti, moglie di Paolo "Pablito" Rossi. Sul palco, insieme a lei, anche il sindaco Patrizio Andreuccetti, la vicesindaco Roberta Motroni e il giornalista Marco Nicoli. Cappelletti, nell'incontro organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Borgo a Mozzano per il ciclo "Voci di donna", ha presentato il libro "Quanto dura un attimo", scritto a quattro mani proprio con il marito.



Ed è di Paolo Rossi, della sua storia, della tenacia, del coraggio e dei tanti successi che Federica Cappelletti ha parlato di fronte al pubblico, trasmettendo tutto l'amore e la stima per un calciatore che, prima ancora di essere un mito, era semplicemente un uomo, un marito, un padre.



Nel pomeriggio Federica Cappelletti, insieme alle figlie, inoltre, ha assistito al campo sportivo Parisotto all'allenamento degli Allievi 2006 e 2007 dell'ASD Valle di Ottavo: un'occasione di confronto e scambio per i giovani aspiranti campioni che hanno potuto scoprire qualcosa in più su Paolo Rossi e sul suo percorso di crescita come calciatore.



Il Verzura prosegue con l'ultima serata giovedì 2 settembre. Sul palco ci sarà Sara Segantin, la giovane attivista per l'ambiente e scrittrice, che presenterà il suo libro "Non siamo eroi".



La serata si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19 ed è a ingresso gratuito: per partecipare sono obbligatori la prenotazione, che può essere effettuata online sul sito www.teatrodiverzura.it o attraverso il numero WhatsApp 333.4922193, e il pass vaccinale.