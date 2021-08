Borgo a Mozzano



Giannoni (FdI): "Danni a Gioviano, le istituzioni supportino i residenti"

giovedì, 26 agosto 2021, 11:06

Riccardo Giannoni, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, interviene in merito ai danni registrati in numerose abitazioni di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, in seguito a lavori sulla linea elettrica del paese.

"Sono diversi i cittadini di Gioviano che ci hanno contattato in queste ore - spiega il consigliere provinciale - segnalandoci numerosi danni agli elettrodomestici nelle loro abitazioni, in seguito a lavori programmati da Enel sulla linea elettrica del paese. All'origine pare ci sia stato un importante sbalzo di tensione al momento della rialimentazione della corrente. La preocupazione dei residenti è molta anche soprattutto per capire tempistiche e modalità con cui potranno essere risarciti per i danni subiti, in alcuni casi ingenti".



"Ci sentiamo di invitare per questo le istituzioni locali, come ha già fatto il gruppo consiliare di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", ad attivarsi - conclude il consigliere Giannoni - per dare supporto a questi cittadini."