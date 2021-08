Giovane arrestato per evasione dai domiciliari

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 30 agosto 2021, 16:59

Da oggi presso la Biblioteca “F.lli Pellegrini” di Borgo a Mozzano sarà attivo un nuovo servizio gratuito per le comunità locali ovvero l’assistenza e stampa della certificazione verde (Green Pass)

lunedì, 30 agosto 2021, 16:03

L'accordo siglato tra il comune di Borgo a Mozzano, il comune di Pescaglia e Ascit punta ad agevolare la cittadinanza di Borgo a Mozzano, semplificando sempre di più la raccolta differenziata e promuovendo le buone pratiche

lunedì, 30 agosto 2021, 13:24

Arriva a conclusione l'edizione 2021 del Teatro di Verzura: un'edizione di grande successo che ha collezionato tanti sold-out. L'ultimo appuntamento sarà giovedì 2 settembre con Sara Segantin, la giovane attivista di FridaysForFuture Italia, che presenterà il suo libro "Non siamo eroi" (Rizzoli/Fabbri) all'ex Convento delle Oblate di Borgo a Mozzano

venerdì, 27 agosto 2021, 14:43

Il gruppo di maggioranza a Borgo a Mozzano, 'Missione Domani', risponde all'opposizione in merito ai danni riscontrati nella frazione di Gioviano dopo i lavori sulla linea elettrica

giovedì, 26 agosto 2021, 11:06

Riccardo Giannoni, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, interviene in merito ai danni registrati in numerose abitazioni di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, in seguito a lavori sulla linea elettrica del paese

giovedì, 26 agosto 2021, 08:55

Il gruppo di minoranza 'Orgoglio Comune', per voce del capogruppo Lorenzo Bertolacci, denuncia alcune problematiche in seguito ai lavori programmati da Enel sulla linea elettrica del paese di Gioviano