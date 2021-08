Borgo a Mozzano



Il nuovo singolo del cantautore borghigiano Andrea Brunini scala le classifiche

venerdì, 13 agosto 2021, 15:24

"Serenate", nuovo singolo del cantautore borghigiano Andrea Brunini in collaborazione artistica stavolta con il noto chitarrista e cofondatore della Bandabardò Finaz, è entrata di diritto da due settimane nella Top 20 Radio Indipendenti italiani Airplay.



Il brano sarà presentato live ufficialmente durante tutta l'estate in oltre 20 date, in collaborazione con il tour "Cicatrici" 2021 di Finaz.

Andrea già entrato nelle classifiche con i recenti singolo 2020 - 2021 , "Viaggiatore" ed "Isole di Plastica" , fa ancora centro con un altro singolo indie pop simpatico, dinamico e carico della sua vena cantautoriale che come sempre lo contraddistingue.

Inoltre dal 1° agosto è presente sulla piattaforma streaming Youtube il video ufficiale del singolo "Serenate" realizzato in Garfagnana con la collaborazione del comune di Gallicano e del regista e talentuoso attore Nicola Soldani.

Link classifica: https://radioairplay.fm/classifiche-musicali/classifiche/italia/radio-airplay-indipendenti-italiani/