Borgo a Mozzano



Ilide Carmignani e Alessandro Sallusti ospiti al Teatro di Verzura

mercoledì, 4 agosto 2021, 12:58

Agosto denso di appuntamenti per il Teatro di Verzura: dopo la serata sold out con Finaz (3 agosto), arriva Ilide Carmignani. Il 6 agosto la storica traduttrice di Luis Sepúlveda sarà sul palco del Verzura con il nuovo libro "Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba" (Salani Editore). Insieme a Gina Truglio della libreria Ubik di Lucca e ai docenti di lingua e letteratura spagnola Nicola Amaranti ed Elena Serafini, l'autrice presenterà il suo struggente tributo a Sepúlveda, scomparso a causa del Covid-19 lo scorso anno. Ilide Carmignani ha tradotto in italiano i lavori dell'autore cileno fin dal suo esordio, intrecciando con lui un rapporto intenso e unico. Carmignani, infatti, è la vera e propria voce italiana di Sepúlveda ed è riuscita, con gli anni, a cogliere la vera essenza della poetica dell'autore.

Martedì 10 agosto, invece, il Teatro di Verzura ospiterà Alessandro Sallusti con il suo ultimo libro "Il sistema. Potere, politica e affari: storia segreta della magistratura italiana" (Rizzoli), scritto a quattro mani con l'ex magistrato Luca Palamara. Sul palco, insieme all'autore, ci saranno il giornalista lucchese Aldo Grandi, l'assessore del Comune di Borgo a Mozzano Alessandro Profetti e Gina Truglio.

Entrambe le serate, che si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19, sono ad ingresso gratuito: per partecipare sono obbligatori la prenotazione, che può essere effettuata online sul sito www.teatrodiverzura.it o attraverso il numero WhatsApp 333.4922193, e il pass vaccinale.