La penna di Salsini punge ancora: una caricatura per Paolo Bartolomei

sabato, 21 agosto 2021, 10:24

di simone pierotti

Sta divenendo un appuntamento fisso dell’estate di Valdottavo la mostra di vignette, caricature e disegni che il locale “figliol prodigo” Pierluigi Salsini realizza. Anche quest’anno le restrizioni covid non hanno fermato il sorriso e la voglia di vivere e ridere grazie alle vignette satiriche dell’autore che si fa beffa, simpaticamente, della vita sociale, politica del comune o di amici, conoscenti e personaggi più o meno noti della zona.

Così i locali del bar Celetra hanno ospitato la mostra, con tutte le vignette più note di Salsini, in particolare quelle dedicate ai personaggi del paese o della politica, con amministratori e minoranze messe sotto “torchio”. Tra i personaggi non poteva mancare un volto noto, in un campo a cui il vignettista raramente si cimenta, lo sport. E’ Paolo Bartolomei, calciatore professionista di Valdottavo autore di una scalata sportiva impressionante, partendo dalla locale scuola calcio e dai dilettanti, arrivando fino alla Serie A con la maglia dello Spezia. Una bella caricatura che Salsini ha donato al calciatore che, di buon grado, ha accettato l’invito.

Inutile aggiungere che la mostra ha riscosso un successo enorme di partecipazione tanto che lo stesso disegnatore, scherzosamente, ha ammesso che … si è sfiorato l’assembramento!