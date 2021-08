Borgo a Mozzano



Missione Domani: "Danni a Gioviano, l'opposizione arriva... dopo la banda"

venerdì, 27 agosto 2021, 14:43

Il gruppo di maggioranza a Borgo a Mozzano, 'Missione Domani', risponde all'opposizione in merito ai danni riscontrati nella frazione di Gioviano dopo i lavori sulla linea elettrica.



"Dopo la banda - esordisce il gruppo di maggioranza -. È un po' quello che, ce ne dispiace per loro, è successo a 'Orgoglio Comune' sulla questione dei danni provocati a Gioviano a seguito dei lavori sulla linea elettrica".

"In breve, i fatti - spiegano dalla maggioranza -: sabato scorso sono stati effettuati dei lavori sulle linea elettrica nella frazione di Gioviano. Al momento della riaccensione della corrente, uno sbalzo ha causato diversi corto circuiti, mandando in tilt televisioni, frigoriferi ed altri elettrodomestici. Immediatamente, e ribadiamo, immediatamente ci siamo mossi con la popolazione per agevolare i contatti con l'azienda e capire, fin da subito, cosa era possibile fare. Tant'è che subito dopo il danno i tecnici dell'azienda incaricata da Enel di svolgere l'intervento si sono recati casa per casa per constatare i guasti e guidare i cittadini nella procedura di richiesta del rimborso".



"Lo ripetiamo - conclude il gruppo -, ci siamo mossi subito, nonostante l'amministrazione comunale non abbia competenze dirette sull'argomento, né possa fare molto di più che assistere gli abitanti di Gioviano e fornire loro tutto l'ascolto e la collaborazione possibile. Cosa che è stata fatta. Da subito. Per questo ci sembra che 'Orgoglio Comune' arrivi un po' tardi. Ma giusto un po'".