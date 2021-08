Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Su fibra ottica promesse non mantenute"

lunedì, 23 agosto 2021, 19:06

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", a seguito di nuove segnalazioni e malumori da parte dei cittadini, ritorna ad affrontare nuovamente la questione della fibra ottica sul territorio.



"Il progetto - esordiscono Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi - sembra non stia portando in tutte le frazioni i "segnali" tanto proclamati di un cambiamento positivo o di modernizzazione come il primo cittadino, specialmente in campagna elettorale, aveva promesso".



"Doveva infatti trattarsi di uno snellimento e di una accelerazione nelle autorizzazioni necessarie ai microscavi o alla posa di cavi aerei, per portare la fibra ottica in tutti i paesi e "vicinissima "alle abitazioni in particolare in quelli più piccoli e isolati come San Romano e Motrone i quali rientrando nella zona bianca dovevano essere i primi ad essere raggiunti dalla fibra. Una promessa anche questa non mantenuta".



"Sul territorio inoltre ci sono linee telefoniche obsolete e i cittadini sono costretti a connettersi utilizzando parabole, a condizioni più gravose e con il rischio che, anche solo a causa di un po' di maltempo, diventi instabile o del tutto assente. I "famosi" cavi passano all'interno di boschi e in alcuni tratti la vegetazione li ha invasi causando interruzioni e forti disagi come nel caso della frazione di Anchiano la quale ha sul suo territorio una centralina vetusta che non consente un lavoro continuativo di funzionamento. Diversa è invece la situazione presente nella frazione di Pian della Rocca dove l'allestimento dell'impianto è quasi completato ma, sono assenti le connessioni con le civili abitazioni."



"Abbiamo cosi deciso - proseguono i consiglieri eletti - di depositare un'interrogazione in cui chiediamo quali sono gli interventi e le azioni che l'amministrazione comunale ha messo in atto in questi anni per monitorare l'andamento del progetto fibra ottica ma, soprattutto, quali sono gli interventi o le azioni per garantire l'accesso anche in quei punti che presentano problematiche specialmente in questo periodo di incertezza causato dal covid-19".