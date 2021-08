Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Danni a Gioviano dopo sbalzo di tensione elettrica"

giovedì, 26 agosto 2021, 08:55

Il gruppo di minoranza 'Orgoglio Comune', per voce del capogruppo Lorenzo Bertolacci, denuncia alcune problematiche in seguito ai lavori programmati da Enel sulla linea elettrica del paese di Gioviano.



"Apprendiamo, da molte segnalazioni giunte da cittadini di Gioviano - esordisce il gruppo -, che in seguito a lavori programmati di Enel sulla linea elettrica del paese, ci sono state delle importanti problematiche al momento della rialimentazione della corrente, con sbalzi di tensione che hanno creato danni a molte abitazioni dove sono andati in cortocircuito diversi elettrodomestici anche fondamentali come caldaie, frigoriferi ed altre apparecchiature".



"Siamo a conoscenza della forte preoccupazione che si è venuta a creare tra i residenti - affermano i consiglieri - anche per capire i tempi e i modi con cui potranno essere risarciti dei danni subiti. Come già fatto di persona con chi ci ha contattato, oltre a rinnovare la vicinanza a tutte le famiglie colpite da questa situazione, ci sentiamo in dovere si rendere pubblica la problematica creatasi a Gioviano nell’intenzione di smuovere se possibile il meccanismo dell’accertamento dei danni e il tempestivo risarcimento di questi".



"Al momento - conclude il gruppo - nessun commento, quantomeno pubblico, c’è stato da parte dell’amministrazione comunale, sarebbe importante che anche i nostri amministratori si facessero portavoce dei cittadini, per cercare di accelerare le pratiche burocratiche per il risarcimento".