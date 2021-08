Borgo a Mozzano



Spaccio di droga, estorsione e lesioni a minore: agli arresti un giovane di Anchiano

giovedì, 12 agosto 2021, 17:43

di simone pierotti

Un giovane di 22 anni, residente ad Anchiano, frazione di Borgo a Mozzano, è stato posto agli arresti domiciliari in seguito ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lucca.



L’uomo, che aveva già precedenti penali per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di minorenni, in più episodi denunciati a Borgo a Mozzano dall’ottobre 2020 fino a maggio 2021. Oltre a quanto è stato posto agli arresti per i reati di estorsione, minacce e lesioni a danno di un minorenne, compiendo nei suoi confronti azioni al fine di costringerlo a consegnargli altri soldi per un totale di 200 euro per il pagamento di altre cessioni di sostanze stupefacenti (nei mesi di giugno e luglio 2021).