Ultimo appuntamento degli “Incontri Musicali”

martedì, 3 agosto 2021, 10:23

Si terrà giovedì 5 agosto, alle ore 21.15, presso la Piazza della Chiesa di S. Giovanni Battista a Cerreto, l’ultimo appuntamento della rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”. “Platero y yo” narra la storia del poeta-pastore e del suo asinello scritta dal premio nobel J. R. Jimenez e musicata nel 1960 dal compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco. Ad accompagnare la voce recitante di Piero Nannini in questo spettacolo-concerto ci sarà la chitarra di Giacomo Brunini. Gli intermezzi musicali dello spettacolo sono invece appositamente scritti dal compositore Girolamo Deraco.

Giacomo Brunini è concertista e insegnante, dopo il diploma presso l'Istituto Musicale "Mascagni" di Livorno ha avviato una intensa attività concertistica, soprattutto in duo chitarristico con Dario Atzori, che lo ha visto esibirsi per importanti istituzioni concertistiche e festival in tutta Italia, Danimarca e Finlandia. Dal 2010 è inoltre ideatore e direttore artistico degli "Incontri Musicali - i luoghi del bello e della cultura".

Piero Nannini, attore, regista e librettista. Fra le attività più importanti si ricordano dal 1991, partecipazioni come attore ad opere liriche, operette e prosa, quali: “Rigoletto, Manon Lescaut, Satyricon, Il Barbiere di Siviglia, La Serva Padrona, Al Cavallino Bianco, La Finta Ammalata, Lo Sportello, Il Fuoco degli Estinti, Moby Dick, Knock. Fra le regie di opere liriche si ricordano: “La Serva Padrona, Eliogabalo, Il Matrimonio Segreto, La Traviata, La Bohème”. Autore e regista dell’opera lirica “Lucida degli Specchi”. Autore regista e interprete, della novella di Natale “L’Angelo di Gesso” e degli spettacoli musicali, “In Vivinaia, La Palude Malaspina, Il Lampadario, Chi ha ammazzato Giacomo Puccini?, Odore di Gelati. Ha lavorato con Chiara Muti, Bob Marchese, Fiorenza Brogi, Carlo Monni, Maria Luigia Borsi, Andrea Buscemi, Maurizio Agostini, Roberto Solci, Paolo Barbacini, Adelina Scarabelli, Claudio Micheli, Alessandro Calamai, Hector Moreno, Norberto Capelli, Massimo Grigò, Jonathan Peter Kenny, Meme Lucarelli, Vania Della Bidia. Ha prodotto un CD in collaborazione con il quotidiano La Nazione,“I Contemporanei di Giacomo Puccini”, esecutori: Paolo Ardinghi al violino, a Bruno Canino al pianoforte. Fondatore di Cartasia e di Statà (La Compagnia Stabile del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana). Prima del concerto, alle ore 20.45, sarà possibile visitare la chiesa di S. Giovanni Battista in collaborazione con Borgo è bellezza. L'ingresso al concerto e alla visita è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19. È consigliata la prenotazione. La stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica "Salotti" di Borgo a Mozzano con la collaborazione del Comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Si ringrazia inoltre lo staff di Borgo è bellezza, i comitati paesani di San Romano-Motrone, Rocca e Cerreto, la parrocchia e la Misericordia di Borgo a Mozzano, l’Associazione Cluster.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 (direttore artistico) o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it