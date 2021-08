Borgo a Mozzano



Una settimana di eventi a Borgo a Mozzano

sabato, 14 agosto 2021, 12:41

Settimana di appuntamenti, eventi ed iniziative sul territorio di Borgo a Mozzano.



Si comincia lunedì 16 agosto con la tradizionale fiera di San Rocco, a Valdottavo. Dalle prime ore dal mattino, piazza Tricolore sarà animata da banchi di prodotti tipici e artigianali, mentre alla scuola materna si terrà il consueto appuntamento con la fiera di beneficenza (dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 24). La festa, poi, proseguirà fino alla sera quando, alle 21, Marco D'Olivo salirà sul palco di piazza Vittorio Veneto con la sua "Musica da ascolto". La fiera è organizzata dal Comune di Borgo a Mozzano, mentre gli eventi collaterali sono a cura dei commercianti e il comitato paesano di Valdottavo. Tutta la giornata si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19.



Martedì 17 agosto, alle 21, ad Anchiano, musica e poesia con "Il sogno di una cosa", un viaggio tra crisi economiche, epidemie e rivolte sociali nel XIV secolo guidati dalla voce di Helga Battaglini e dalla musica di Pietro Lino Grandi. L'evento è organizzato dal comitato paesano di Anchiano ed è a ingresso libero.



La settimana prosegue poi venerdì 20 con un doppio appuntamento. Alle 18 nel giardino del palazzo comunale di Borgo a Mozzano, si terrà la rassegna letteraria "Libri&Vigne" organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale "F.lli Pellegrini". Protagonista sarà Alessandro Ricci con il suo libro "Guida turistica per sognatori", illustrato da Stefania Franchi. Anche in questo caso l'evento è gratuito.



Alle 21, invece, nel salone delle feste dell'ex Convento delle Oblate sarà proiettato il video sulla vita del partigiano Aldo Aruspici. All'evento, organizzato dall'ANPI lucchese insieme al Comune di Borgo a Mozzano, parteciperanno il sindaco Patrizio Andreuccetti, e la presidente della sezione lucchese dell'Associazione nazionale partigiani, Rosalba Ciucci. La serata sarà arricchita dalla voce recitante di Frida Morganti Aruspici e dalla musica di Giulio D'Agnello. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Per info: 333.4922193.