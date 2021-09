A Borgo a Mozzano la tradizionale fiera dell'aglio e delle cipolle

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 3 settembre 2021, 15:39

Anche quest'anno, il Mosca Club Lucca organizza il corso di pesca con la mosca. Il club metterà a disposizione dei corsisti tutto il materiale teorico/pratico durante le lezioni di costruzione artificiali

venerdì, 3 settembre 2021, 12:43

Il comune di Borgo a Mozzano migliora le tariffe per il servizio mensa e per il trasporto scolastico e offre, nuovamente, la possibilità di usufruire di riduzioni per le famiglie con un reddito fino a 50 mila euro ed esenzioni per le famiglie con un reddito più basso

venerdì, 3 settembre 2021, 08:48

In tempi in cui si parla di crisi del volontariato e disinteresse dei giovani per l’associazionismo, è davvero lodevole l’iniziativa, presa dal Gruppo Fratres di Borgo a Mozzano e dal gruppo giovani della locale Misericordia

giovedì, 2 settembre 2021, 10:32

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo 'Orgoglio Comune', torna di nuovo sul tema della manutenzione e della tutela del territorio

martedì, 31 agosto 2021, 16:07

I militari, nella serata del 30 agosto, hanno accertato che il 28enne, S. M., pregiudicato e residente nel comune di Borgo a Mozzano, si era allontanato dal luogo dove era sottoposto agli arresti domiciliari senza l’autorizzazione del giudice

lunedì, 30 agosto 2021, 16:59

Da oggi presso la Biblioteca “F.lli Pellegrini” di Borgo a Mozzano sarà attivo un nuovo servizio gratuito per le comunità locali ovvero l’assistenza e stampa della certificazione verde (Green Pass)