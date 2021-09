A Borgo a Mozzano si presenta il libro sull'abate Mezzetti

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 11 settembre 2021, 11:36

Le parole rilasciate dal governatore Eugenio Giani al Corriere Fiorentino hanno sollevato un polverone nel mondo delle Misericordie toscane e del volontariato. Oggi a replicare è il capogruppo di minoranza comunale a Borgo a Mozzano Lorenzo Bertolacci

venerdì, 10 settembre 2021, 13:49

Questi gli impegni dell'amministrazione Andreuccetti per i prossimi mesi, approvati ieri sera in consiglio comunale, e che porteranno sul territorio oltre due milioni e mezzo di euro in opere pubbliche

venerdì, 10 settembre 2021, 12:48

Sabato 11 settembre sarà una giornata interamente dedicata al Cammino di Santa Giulia, percorso che da Livorno, attraversando la provincia di Lucca, giunge fino alla chiesa di Brescia dove sono conservate le spoglie della Santa

venerdì, 10 settembre 2021, 10:59

Durante la convention “Fare Spazio alla Reciprocità”, organizzata presso il Convento di San Cerbone dalla fondazione Spazio Spadoni, è stato presentato il volume “Il manuale: buone pratiche in RSA”, scritto da Lorena Mariani, direttrice della RSA Convento di San Francesco

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:10

Non si fa attendere la risposta di 'Orgoglio Comune', gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, a 'Missione Domani', gruppo di maggioranza, in merito all'annuncio sul parco giochi di Oneta

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:51

E' il gruppo di maggioranza a Borgo a Mozzano, 'Missione Domani', a rispondere all'opposizione in merito alla storia del parco giochi della frazione di Oneta