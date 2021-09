Borgo a Mozzano



Al Convento presentazione di un libro sul tema della cura

venerdì, 17 settembre 2021, 12:28

La Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano promuove la presentazione del libro “Dentro il viaggio: dialoghi lievi intorno alla cura” domenica 19 settembre alle 18:30 nel giardino di Ponente del Convento di San Francesco. Alla presentazione del libro, che tratta del tema della cura, interverranno gli autori, Rossella Aiardi e Lucia Teresa Benetti e Francesco Branchetti. Per la Misericordia parteciperà come moderatrice Lorena Mariani, direttore della Rsa San Francesco. A seguire apericena per tutti i partecipanti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti – covid e la partecipazione è subordinata al possesso del green pass. E’ gradita la prenotazione al 0583/80731 oppure info@misericordiaborgo.org