Borgo a Mozzano



Al via entro fine mese i lavori per la piazza di Corsagna

martedì, 7 settembre 2021, 15:21

Partiranno entro la fine del mese di settembre i lavori di riqualificazione della piazza di Corsagna. A breve, infatti, prenderà il via l'intervento diretto da Gaia per la sostituzione delle tubature dell'acquedotto al termine del quale verrà rifatta completamente la pavimentazione della piazza.



«L'impegno per le frazioni - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - è uno dei nostri punti cardine. Tutto il territorio deve crescere e prosperare alla stessa velocità e per fare questo ha bisogno delle giuste infrastrutture, di luoghi belli e sicuri dove vivere. Inoltre è indispensabile arrecare il minor disturbo possibile alla cittadinanza: per questo abbiamo coordinato l'intervento con Gaia, l'ente gestore dell'acquedotto, proprio per massimizzare le opere e contenere la durata dei cantieri. Come è già avvenuto per Valdottavo, Diecimo e Tempagnano, e come avverrà prossimamente anche a Partigliano, i lavori seguiranno un iter serrato e ben definito».



I LAVORI. Con un investimento di fondi comunali di circa 70mila euro Corsagna avrà una nuova piazza e un nuovo sistema di tubature. L'intervento sull'asfaltatura è particolarmente sentito e richiesto dalla cittadinanza che potrà godere di un centro completamente rinnovato.