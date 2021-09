Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Manutenzione è sinonimo di tutela del territorio"

giovedì, 2 settembre 2021, 10:32

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo 'Orgoglio Comune', torna di nuovo sul tema della manutenzione e della tutela del territorio.



"Quasi due anni fa - esordisce -, con gruppo di opposizione do cui faccio parte, abbiamo presentato un'interpellanza che come oggetto aveva la pulizia dei fossati e dei torrenti, ma ci è stato risposto che la competenza è dell'ente preposto".



"Fin dal nostro nostro insediamento nel consiglio comunale - prosegue -, ci siamo occupati della manutenzione e della tutela del territorio, grazie anche alle molte segnalazioni che i cittadini ci fanno, segno di fiducia e di apprezzamento nel nostro operato. In Italia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il dibattito sulla questione pulizia fossati, torrenti e canali è molto sentito e si è sviluppato già a partire dagli anni '60, sia per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, sia per lo stato-gestione delle acque e sia per la difesa del suolo. Ho sempre ritenuto infatti, che una loro corretta manutenzione rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio".



"A seconda inoltre della localizzazione di tali strutture di scorrimento idrico - sottolinea - la loro gestione è di pertinenza pubblica e il comune o l'ente preposto, devono attivarsi il più velocemente possibile dal momento in cui viene rilevato un problema come previsto dalla normativa nazionale e/o regionale. Sono molte le segnalazioni sopraggiunte dai cittadini soprattutto per lo stato attuale in cui versano alcuni punti del torrente Celetra situato nella frazione di Valdottavo, anch'esso oggetto, un anno fa, di una nostra istanza insieme al Chiesurli. Nella nostra interpellanza si chiedeva un intervento di manutenzione ordinaria visto le pessime condizioni in cui versava".



"Sappiamo - continua - che dei volontari si sono impegnati nella sua pulizia e hanno tutta la nostra ammirazione, ma credo che pure l'ente a cui aspetta tale responsabilità debba intervenire. Alcuni residenti sono preoccupati, stiamo andando verso la brutta stagione e la Celetra, sembra essere a rischio idraulico (rischi che derivano dall'esondazione di un corso d'acqua). Le forti precipitazioni possono infatti causare allagamenti, disagi che mettono in pericolo la circolazione stradale, o possono anche provocare danni alle abitazioni mettendo in serio pericolo la sicurezza delle persone. Una delle cause di questi allagamenti va ricercata proprio nella diffusa incuria dei fossi di scolo delle acque meteoriche e a sua volta una mancata manutenzione può provocare allagamenti o smottamenti dei terreni".



"Spero - conclude - in una rapida soluzione affinché l'ente responsabile intervenga perché, come abbiamo ribadito più volte, una corretta manutenzione è sinonimo di tutela per il territorio e per chi vi abita".