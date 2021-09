Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: agevolazioni per il trasporto scolastico e la mensa

venerdì, 3 settembre 2021, 12:43

Il comune di Borgo a Mozzano migliora le tariffe per il servizio mensa e per il trasporto scolastico e offre, nuovamente, la possibilità di usufruire di riduzioni per le famiglie con un reddito fino a 50 mila euro ed esenzioni per le famiglie con un reddito più basso.

Sia per quanto riguarda il servizio mensa che per il trasporto scolastico, per richiedere le agevolazioni è necessario presentare il modello ISEE, allegando anche una copia del documento di identità. La mancata presentazione dell'Isee comporterà inderogabilmente l'applicazione del costo intero del servizio.

Solo gli studenti della scuola primaria e secondaria di Borgo a Mozzano residenti a Cune, Oneta, Motrone, Gioviano, Partigliano, Tempagnano, Valdottavo e Corsagna riceveranno il tagliando da presentare, insieme alla tessera Vaibus, al punto vendita Ansaldo di Borgo a Mozzano per ritirare l'abbonamento ridotto e personalizzato.

Le tariffe ridotte sono valide per tutti gli iscritti all'Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, anche se residenti in un altro comune. Tutta la documentazione deve essere consegnata all'Ufficio scuola, fissando un appuntamento tramite mail all'indirizzo morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it oppure telefonando al numero 0583.820423.