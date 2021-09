Borgo a Mozzano



Dal Congo due suore ospiti della Misericordia di Boorgo a Mozzano

lunedì, 20 settembre 2021, 17:44

A seguito di un progetto della Fondazione Spazio Spadoni, a cui la Misericordia di Borgo a Mozzano partecipa attivamente, con impegno e convinzione, arriveranno nei primissimi giorni di ottobre due suore dal Congo.

Le sorelle faranno esperienza di lavoro nella RSA del Convento di San Francesco di Borgo a Mozzano, e dovranno quindi conoscere la Misericordia per poi dare vita ad un progetto assistenziale in Congo, dove faranno ritorno forti delle competenze acquisite. Saranno quindi formate e capaci di assistere gli altri, fondando nel loro paese una realtà di Misericordia.

"Le suore - fa sapere la Misericordia -, quando non saranno in Misericordia o al Convento vivranno in comunità dalle Figlie di S. Francesco. L'iter del loro arrivo prevede 15 giorni di quarantena, che le sorelle effettueranno nel paese di Cune".

"Si tratta di un'esperienza nuova e impegnativa - ha commentato il Governatore Gabriele Brunini -, ma potremo contare sull'aiuto di Fondazione Spazio Spadoni. Sarà bello vivere questo progetto anche con le comunità parrocchiali".