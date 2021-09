Borgo a Mozzano



Fiocco rosa sull’ambulanza: l’equipaggio della Misericordia fa nascere una bimba

venerdì, 17 settembre 2021, 15:19

di simone pierotti

Assistere, o meglio, essere protagonisti della nascita di una nuova vita è di per sé un fatto eccezionale, anche se si tratta di un equipaggio sanitario di un’ambulanza. Il lieto e straordinario evento è accaduto questa mattina all’equipaggio della Misericordia di Borgo a Mozzano, all'interno dell’ambulanza medicalizzata sulla quale prestavano servizio. Era di turno una squadra ben collaudata, composta dall’autista Maurizio Giusfredi, il medico Alessandro Lanciani, Valentina Serra, Gabriele Tommasi e Tommaso Di Nardo come osservatore.

Attorno alle 7 della mattina è arrivata una chiamata dal 118 per l’intervento, in località Piaggione, per un codice rosso per donna in gravidanza. Arrivati all’abitazione, l’equipaggio ha provveduto a caricare sul mezzo la signora che, da quasi un’ora, avvertiva le doglie pre – parto. Sono passati pochi minuti che, durante il tragitto, all’altezza delle gallerie che precedono Ponte a Moriano, il medico si è reso conto che il travaglio era in corso e, a questo punto, ha fatto fermare l’ambulanza. Erano circa le 7:45 quando una bellissima bambina è nata, tra la gioia della mamma e l’emozione e l’incredulità di medico e soccorritori della Misericordia borghigiana. Erano dieci anni che non si verificava un evento del genere a bordo di un’ambulanza di Borgo a Mozzano.

Il mezzo ha poi proseguito per l’ospedale San Luca di Lucca dove i medici del reparto di ginecologia ed ostetricia attendevano la bimba, apparsa da subito in perfetta salute.