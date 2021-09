Il cammino di Santa Giulia fa tappa a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 10 settembre 2021, 13:49

Questi gli impegni dell'amministrazione Andreuccetti per i prossimi mesi, approvati ieri sera in consiglio comunale, e che porteranno sul territorio oltre due milioni e mezzo di euro in opere pubbliche

venerdì, 10 settembre 2021, 10:59

Durante la convention “Fare Spazio alla Reciprocità”, organizzata presso il Convento di San Cerbone dalla fondazione Spazio Spadoni, è stato presentato il volume “Il manuale: buone pratiche in RSA”, scritto da Lorena Mariani, direttrice della RSA Convento di San Francesco

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:10

Non si fa attendere la risposta di 'Orgoglio Comune', gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, a 'Missione Domani', gruppo di maggioranza, in merito all'annuncio sul parco giochi di Oneta

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:51

E' il gruppo di maggioranza a Borgo a Mozzano, 'Missione Domani', a rispondere all'opposizione in merito alla storia del parco giochi della frazione di Oneta

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:44

Ha ventuno anni e si è avvicinato al mondo della Misericordia come, prima di lui, hanno fatto in molti, grazie al servizio civile. Manuel Fati, di Borgo a Mozzano, svolge il suo compito dal mese di aprile ed è, inoltre, un volontario molto attivo tra quelli più giovani

martedì, 7 settembre 2021, 15:21

Partiranno entro la fine del mese di settembre i lavori di riqualificazione della piazza di Corsagna. A breve, infatti, prenderà il via l'intervento diretto da Gaia per la sostituzione delle tubature dell'acquedotto al termine del quale verrà rifatta completamente la pavimentazione della piazza