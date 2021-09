Borgo a Mozzano



Le scuole di Diecimo saranno riqualificate

giovedì, 23 settembre 2021, 17:10

Ottime notizie per l'edilizia scolastica di Borgo a Mozzano. È stato infatti accettato dalla Regione Toscana il progetto esecutivo della messa a norma sismica e della generali riqualificazione delle scuole dell'infanzia e primaria di Diecimo: un intervento che ammonta a circa un milione e centomila euro e che sarà reso possibile grazie ai fondi erogati proprio dalla Regione. L'ente regionale, infatti, metterà a disposizione dell'amministrazione borghigiana oltre 950 mila euro, mentre il resto sarà a carico del Comune.



«Con questa bella notizia - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - procede il nostro cammino per rendere tutte le scuole del territorio sicure, anti-sismiche, moderne e funzionali. Poter intervenire anche sul plesso di Diecimo è un'occasione che ci permettere di aggiungere un tassello fondamentale alla crescita dei nostri studenti più giovani. Il plesso di Diecimo è l'unico del territorio che offre il tempo pieno: con questa riqualificazione diventerà una vera e propria eccellenza».



I LAVORI. I fondi regionali saranno erogati entro la fine del mese di ottobre, dopodiché sarà possibile procedere con l'aggiudicazione dei lavori e l'apertura del cantiere. Nello specifico le opere che saranno realizzate riguardano un rinforzo diffuso delle murature e l'installazione di catene in barre di acciaio ancorate all'esterno del paramento murario. Complessivamente, i due edifici saranno completamente ammodernati anche nelle finiture.