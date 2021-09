Borgo a Mozzano



Lo scrittore garfagnino Alessandro Ricci ospite di “Libri e vigne”

lunedì, 6 settembre 2021, 13:08

Sabato 11 settembre, Alessandro Ricci presenterà i suoi libri a Borgo a Mozzano, ospite della rassegna “Libri & Vigne”, organizzata dal comune e dalla biblioteca di Borgo a Mozzano.



Per l’occasione, lo scrittore garfagnino converserà con Alessio Del Debbio, direttore di NPS Edizioni, dei suoi libri: il romanzo di formazione “Il giovane Achille” e la nuovissima uscita “Guida turistica per sognatori”, entrambi editi da NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”, e impreziositi dai disegni dell’illustratrice Stefania Franchi, che accompagnano i ragazzi nella lettura.



“Guida turistica per sognatori” raccoglie otto fiabe dedicate a Eugene De Lollis, giovanissimo membro della S.M.E.G.A., la Società Mondiale degli Esploratori e dei Grandi Avventurieri, raccontate dal suo fido maggiordomo Arnoldo. Un viaggio alla scoperta del mondo animale, per invitare i giovani lettori a essere curiosi, a farsi domande, a non smettere mai di sognare, nemmeno da grandi, proprio come ha sempre fatto Eugene, che in questo modo è riuscito a svelare numerosi misteri.



L’incontro, rimandato ad agosto a causa maltempo, si terrà nel giardino del palazzo comunale, a Borgo a Mozzano (LU), sabato 11 settembre alle ore 18.00, accompagnato dalla degustazione di vino del territorio, a cura di Cantina Gigli, di Angelo Bertacchini.



L’evento, a ingresso gratuito, nel rispetto delle norme vigenti anti-covid, prevede obbligatorietà di certificato verde (green pass).