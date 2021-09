Borgo a Mozzano



Lorenzo Bertolacci: “Parole Giani inammissibili. Colpito il sistema del volontariato regionale”

sabato, 11 settembre 2021, 11:36

Le parole rilasciate dal governatore Eugenio Giani al Corriere Fiorentino hanno sollevato un polverone nel mondo delle Misericordie toscane e del volontariato. Oggi a replicare è il capogruppo di minoranza comunale a Borgo a Mozzano Lorenzo Bertolacci: “Le affermazioni del Governatore toscano Giani rilasciate in una intervista al Corriere Fiorentino colpiscono per la durezza e l’arroganza con cui vengono pronunciate. Il sistema sanitario regionale si regge in buona parte sulle spalle del mondo del volontariato, il sistema di emergenza/urgenza territoriale si regge completamente, è proprio il caso di dirlo, sulle spalle delle migliaia di volontari toscani”.

“Anche nel nostro comune – prosegue Bertolacci - se non ci fossero le Misericordie mancherebbe un presidio efficace e fondamentale nell’erogare quelle prestazioni sanitarie e sociali che da sola la Regione non riesce a garantire. Il grido di allarme che oggi arriva da tutte le Misericordie Toscane è forte per difendere la storia di otto secoli di Misericordia nel vero senso della parola, sempre al fianco delle comunità, come dimostrato anche in questo anno e mezzo di crisi pandemica. Crediamo sia fondamentale che tutta l’amministrazione comunale si schieri accanto alle nostre Misericordie e si faccia sentire, al fianco di esse, con la Regione”.