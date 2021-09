Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Domazzano avrà il suo parcheggio"

venerdì, 17 settembre 2021, 14:45

"Apprendiamo con grande entusiasmo la volontà da parte della amministrazione di volere realizzare un parcheggio nella frazione di Domazzano". Esordiscono i consiglieri in opposizione a Borgo a Mozzano: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.

"Come letto a mezzo stampa - afferma il gruppo - il tempo preso di riferimento è primavera- estate 2022. Seguiremo l'evolversi della situazione poiché è stata una tematica anche da noi seguita e proposta attraverso un'interrogazione esattamente un anno fa. Nel 2020 infatti a seguito di segnalzioni a noi sopraggiunte da parte dei cittadini con sopralluogo ci eravamo occupati della situazione poiché la mancanza di un parcheggio più ampio costringeva le persone a parcheggiare lungo la carreggiata sia di notte che di giorno e pure lo scuolabus sembrava che caricasse e scaricasse gli alunni a San Donato, una piccola frazione distante da Domazzano circa 1 km (proprio per l'assenza di uno spazio sufficiente o idoneo alle manovre). Per questa ragione, i progetti sui parcheggi rappresentano un aspetto importante del sistema della mobilità urbana e siamo molto soddisfatti che anche il primo cittadino lo abbia capito dato che esattamente a giugno di questo anno aveva un po' "denigrato" le nostre interpellanze affermando che si basavano sul modello "Cetto la Qualunque" proprio perché proponevano la creazione di posteggi. Affermazione a questo punto ormai imbarazzante dato che anche per la maggioranza l'obbiettivo fissato è quello di creare nuove aree adibite a parcheggio. Nella nostra interrogazione avevamo chiesto di conoscere quale era l'intenzione della amministrazione dato che il parcheggio di Domazzano fino a una anno fa era inserito nella fase di previsione del Piano Urbanistico Edilizio del 2019 o entro quale tempo era prevista la sua realizzazione poiché dopo la fase di previsione segue quella di progettazione e realizzazione (in un arco di tempo di 5 anni dall'approvazione del Piano Urbanistico edilizio)".



"Aspettiamo quindi con "gioia" - conclude - che nel 2022, come dal sindaco affermato, avverrà finalmente la concretizzazione di questa opera".