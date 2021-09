Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "La storia infinita del parco giochi di Oneta"

martedì, 7 settembre 2021, 14:31

"Abbiamo assistito in questi due anni ad inaugurazioni sfarzose per i parchi giochi si pensi a quello di Borgo a Mozzano o a quello di Valdottavo ma, per altri il degrado o l'abbandono ne hanno fatto da padrone, ne è un esempio Chifenti". Esordiscono così i consiglieri in opposizione Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.



"Secondo noi - proeguono - ogni frazione dovrebbe averne uno perché il parco giochi è uno spazio in cui i bambini rappresentano al meglio la propria personalità, un luogo di occasione sociale, una risorsa importante che stimola nei piccoli la fantasia e risponde al loro bisogno innato di giocare. Più il parco giochi è originale, più adempie alle proprie funzioni anche come luogo di incontro per le persone che abitano soprattutto nei piccoli paesi. Motivo che ci ha portato a segnalare più volte la situazione in cui si trovava quello di Diecimo, oggetto poco tempo fa, di riqualificazione".



"A gennaio del 2020 - spiegano - abbiamo depositato un'interrogazione riguardo il Parco giochi/campetto di Oneta considerando inoltre che una famiglia del paese aveva manifestato, da tempo, l'intenzione di donare una particella di terreno al comune per la sua realizzazione. La risposta che ci è stata data dalla maggioranza (nel 2020) è che l'idea sarebbe stata portata avanti ma, ad oggi( 2021) il parco nella frazione di Oneta ancora non c'è. Abbiamo chiesto e sperato di vedere la sua creazione prima dell'estate di questo anno, evitando ai bambini di continuare a giocare in una piazza adibita a parcheggio e transito delle auto, poiché abbiamo saputo che si erano conclusi i passaggi burocratici necessari per rendere possibile il trasferimento di proprietà del terreno individuato per la sua realizzazione".



"Ci auguriamo - concludono Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi - che nel prossimo consiglio comunale dato che all'ordine del giorno vi é anche una variazione bilancio, siano individuati i soldi per poter permettere effettivamente e concretamente il passaggio di proprietà del terreno dalla famiglia donante al comune e che presto sia realizzato il parco giochi ad Oneta ponendo fine a questa storia infinita".