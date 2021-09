Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Parco giochi a Oneta, testa bassa e lavorare: stop proclami"

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:10

Non si fa attendere la risposta di 'Orgoglio Comune', gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, a 'Missione Domani', gruppo di maggioranza, in merito all'annuncio sul parco giochi di Oneta.



"Dal post di Missione Domani sul parco giochi ad Oneta - attacca il gruppo - si evince la loro ossessione per l'attribuzione di meriti. Vogliamo rasserenarli: noi siamo all'opposizione (la minoranza, come gli piace appellarci) e niente di ciò che viene fatto può essere merito (o colpa) nostra".



"Noi - ribadisce - non siamo all'ossessiva ricerca di meriti da autoattribuirci e non l'abbiamo fatto nemmeno in questo caso! Abbiamo soltanto sollevato la problematica dietro sollecitazione dei cittadini auspicando una celere soluzione, visto che, come confermato dalla maggioranza stessa, è dal lontano 2018 che è partito l'iter. Abbiamo inoltre ricordato che ad inizio 2020, prima dello scoppio della pandemia (che non può essere una scusa per ogni cosa che non viene fatta), ci era stato detto in consiglio comunale che erano favorevoli all'idea del parco giochi ad Oneta e che la stavano portando avanti. Dopo oltre un anno e mezzo ci siamo permessi di sollecitare di nuovo, ma senza l'intenzione di sottrarre il merito, se riuscirete a farlo".



"Quindi, cara Missione Domani - conclude -, testa bassa e lavorare, meno proclami e più sul pezzo e fatevi una ragione del fatto che noi saremo sempre il megafono ed i portavoce dei cittadini e delle loro richieste. Del resto, è proprio questa la funzione dell'opposizione, richiamare chi amministra a farlo nel solo ed esclusivo interesse della popolazione tutta, sia essa maggioranza o minoranza..."