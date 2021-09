Borgo a Mozzano



'Puliamo il mondo': appuntamento a Diecimo

martedì, 21 settembre 2021, 13:18

Puliamo il mondo torna a Borgo a Mozzano. Sabato 25 settembre, a partire dalle 9, sarà ripulita la zona industriale della Baccanella a Diecimo. A promuovere l'iniziativa, oltre al comune di Borgo a Mozzano, anche Lucart e il circolo Legambiente di Lucca. Aderiscono anche le Misericordie di Borgo a Mozzano, Diecimo e Corsagna, Mondialcarta, AcquainBrick e la Cooperativa Odissea.



«Prendersi cura del nostro territorio - commenta l'assessora all'ambiente del Comune di Borgo a Mozzano, Donatella Zanotti - è un dovere a cui tutti siamo chiamati. Dai più grandi ai più piccoli. Basta un semplice gesto di umanità, di civiltà per rendere il nostro mondo un posto più bello e pulito. Poter contare sull'appoggio e la collaborazione di Lucart e dei tanti volontari che hanno aderito all'iniziativa, è un onore e un piacere: ci fa capire che siamo in tanti ad aver a cuore il nostro territorio e l'ambiente in cui viviamo».



«Il nostro impegno concreto nell'applicazione di modelli di business circolari ci induce anche a porre maggiore attenzione per il territorio che viviamo quotidianamente" - ha dichiarato Massimo Pasquini, amministratore delegato di Lucart -. Oggi siamo lieti di poter collaborare con Legambiente e con l'amministrazione e la cittadinanza di Borgo a Mozzano per contribuire a rendere più vivibile un'area a cui siamo tutti profondamente legati».



Puliamo il mondo. Chiunque può partecipare alla mattinata di pulizia: sarà sufficiente recarsi al parcheggio degli uffici dello stabilimento Lucart di Diecimo dove si riceverà, gratuitamente, il kit composto da pettorina e guanti. Si consigliano un abbigliamento comodo e scarpe adatte. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rimandata a sabato 2 ottobre.



Ma l'impegno a sostegno dell'ambiente non finisce qui. Per sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto del territorio, Lucart e Mondialcarta, insieme al Comune di Borgo a Mozzano e all'Istituto Comprensivo, hanno fatto recapitare circa 150 kit composti da guanti, pettorina e cappellino ai ragazzi delle scuole. Gli studenti, insieme agli insegnanti, si prenderanno cura dei giardini e dei dintorni delle scuole, imparando, fin da subito, l'importanza di un territorio curato.



Puliamo il Mondo è l'edizione italiana del più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo (Clean up the World). L'iniziativa viene organizzata ogni settembre da Legambiente, coinvolgendo oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine in una raccolta che libera dai rifiuti e dall'incuria gli spazi cittadini e naturali in diverse parti del mondo.



L'iniziativa è aperta al pubblico: bastano un paio di guanti per rendere il mondo un posto più bello.