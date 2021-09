Borgo a Mozzano



Riprendono i corsi della scuola civica di musica “Salotti”

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:55

Riprenderanno il 20 settembre i corsi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano. La scuola è una realtà che, attiva da quasi quaranta anni sul territorio di Borgo a Mozzano, promuove lo studio della musica e delle arti, organizzando inoltre masterclass e concerti con importanti musicisti nazionali ed internazionali. La scuola di musica offre corsi di strumento ad indirizzo classico (arpa, flauto, clarinetto, sax, violino, fisarmonica, pianoforte, canto e chitarra) e ad indirizzo moderno (tastiera, chitarra e basso elettrico, batteria, ukulele) oltre a corsi collettivi, che saranno attivati durante il corso dell’anno, di propedeutica musicale (dai 3 ai 6 anni), teoria, canto corale, coro “sing a song” (per ragazzi dai 6 ai 12 anni), laboratorio orchestrale ed orchestra di chitarre. Verranno inoltre organizzati i corsi di Modern Lab (musica d’insieme pop/rock), il laboratorio di improvvisazione (indirizzo jazz), al fine di sviluppare la creatività musicale e le tecniche di improvvisazione ed il corso di preparazione all’ammissione al liceo musicale e al Conservatorio. Tutti i corsi, aperti a persone di qualsiasi età dai bambini agli adulti, sono tenuti da insegnanti qualificati e diplomati nei propri strumenti.

La scuola inoltre, credendo nell’importanza data dall’unione e dalle possibilità espressive di ogni disciplina artistica, da diversi anni promuove corsi di arte e lingue straniere (inglese e francese). Compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria, la scuola realizzarà, come fatto ogni anno, le occasioni di esibizione dei propri allievi, con il saggio di Natale, i saggi finali e la partecipazione agli eventi organizzati in collaborazione con il comune.



“Vogliamo, afferma il presidente Antonio Rondina, che la nostra scuola torni ad essere un bel laboratorio di musica, arte e socializzazione, nonostante le difficoltà che anche nel prossimo anno scolastico avremo, causa pandemia. Rispettando ovviamente tutte le norme anti covid 19, lavoreremo per far si che si possano mantenere in presenza tutti i nostri corsi e svolgere tutte quelle attività (laboratori, saggi, esibizioni) che negli scorsi anni sono stati svolti solo in parte, lanciando un messaggio di speranza a tutti i nostri allievi, attuali e futuri, che vorranno entrare a far parte della nostra realtà”

Per ricevere informazioni sui corsi e sulle attività dell’associazione è possibile visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it o contattare i recapiti info@scuolacivicasalotti.it o il numero 3498496612 (direttore).