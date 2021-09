Borgo a Mozzano



Successo per l'iniziativa 'Puliamo il mondo'

sabato, 25 settembre 2021, 14:43

Grande successo per Puliamo il Mondo, organizzato dal comune di Borgo a Mozzano insieme a Lucart e al circolo Legambiente di Lucca. Tante persone si sono date appuntamento in via della Baccanella a Diecimo, per ripulire l'area industriale. Durante la mattinata di pulizia, che ha visto la partecipazione di molti dipendenti Lucart con le loro famiglie, degli amministratori di Borgo, di due classi dell'ITT Ferrari di Borgo a Mozzano, dei cittadini, della cooperativa Odissea e delle Misericordie di Borgo a Mozzano, Diecimo e Corsagna, sono stati raccolti molti sacchi di rifiuti, già separati tra multimateriale e non riciclabile.

Contemporaneamente gli studenti delle scuole primarie di Borgo, Diecimo, Valdottavo e Corsagna, insieme alle insegnanti, hanno pulito i dintorni dei plessi grazie ai kit forniti da Lucart.