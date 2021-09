Borgo a Mozzano



Un incontro con apericena per i giovani sulla donazione del sangue e le attività giovanili

venerdì, 3 settembre 2021, 08:48

In tempi in cui si parla di crisi del volontariato e disinteresse dei giovani per l’associazionismo, è davvero lodevole l’iniziativa, presa dal Gruppo Fratres di Borgo a Mozzano e dal gruppo giovani della locale Misericordia: un incontro rivolto ai giovani, di età superiore a 18 anni, per parlare della donazione del sangue e di tante altre iniziative possibili per ragazze e ragazzi. L’incontro si terrà giovedì 9 settembre, dalle 18 in poi, presso il giardino del convento di San Francesco.

La serata, oltre all’aspetto divulgativo e di socializzazione, vedrà un momento conviviale con l’apericena aperta a tutti i partecipanti. L’invito è rivolto a tutti i giovani del territorio. Come spiegano i referenti dei gruppi, l’incontro ha lo scopo di conoscersi ed illustrare l’importanza della donazione del sangue e le innumerevoli applicazioni di esso nel campo della medicina, parlando anche delle opportunità che sono offerte a coloro che decidono di diventare donatori, a tutela della loro salute, spiegando anche come affrontare la prima donazione. Nel corso della serata si parlerà, inoltre, delle diverse attività e servizi che si svolgono all’interno della Misericordia di Borgo a Mozzano e delle varie opportunità di incontro, di stare insieme e di divertimento con gli altri giovani che già fanno parte di questa realtà. All’incontro sono stati invitati anche i dirigenti dei Gruppi Fratres di Valdottavo, Partigliano e Corsagna, oltrechè delle Misericordie di Corsagna e Diecimo. Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione a info@misericordiaborgo.org oppure a uno dei seguenti referenti: Juri 347/8635200, Nicolò 392/2065442, Valentina 349/7226376, Arianna 3442964161 o Manuel 3891569247.